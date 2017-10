Juba kaks aastat on ta olnud selle tõsise ja kontsentreeritud planeedi mõju all, mis kodustele asjadele mõjub külmutavalt. Amburil on suurenenud vajadus olla omaette ja tegelda hobidega või kaduda ei tea kuhu. See tekitab lähedastes kahtlusi ja arusaamatust. Kuidas kulgevad Amburil aasta viimased kuud?