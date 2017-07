IGOR MANG ennustab, mida toob kaheteistkümnele tähemärgile punase kuke aasta teine pool

Jäära aasta parim kuu on august. Sõnni sülle võib kukkuda pärandus. Kaksikutel on head võimalused eneseteostuseks. Aasta lõpus löövad Vähile pulmakellad. Lõvit ootab ees rohkelt reise. Neitsile terendab uus töökoht. Kaaludel tuleb kirju aasta. Skkorpione ootab müstiline armusuhe ja lõbusad veiniõhtud. Ambur jõuab teelahkmele. Kaljukitse üllatab tõus ametiredelil. Veevalaja maailmapilt avardub. Kaladel on aeg vaimselt areneda.