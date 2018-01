SÕNN

21.04.–21.05.

Sõnni teadvuses toimuvad Pluuto aspektidest tingitud protsessid. Ehkki aspekt ise on õnne ja edu toov, käib Sõnnil tema maaelementi kuulumise tõttu kõik väga aeglaselt. Osaliselt on Pluuto töö tehtud ja Sõnn eluväärtusi ümber hinnanud.