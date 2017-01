Igor Mang: Mida lubab kukeaasta poliitilises elus?

Milline saab olema poliitiline elu kukeaastal? Astroloog Igor Mang on veendunud, et kõige raskem saab olla aasta kolm esimest kuud, Eesti valitsusele on raske kuu veebruar. Kui valitsus aasta lõpuni vastu peab, siis aasta teine pool läheb kergemaks. Ka USAs peab president mitmel korral kaadrimuudatusi tegema.