VEEVALAJA

21.01.–19.02.

Vaatamata Jupiteri kvadraatidele Veevalajasse, ei too see endaga kaasa raskeid läbielamisi, rääkimata, et see midagi ära lõhuks. Jupiter Skorpionis saab endale juurde Uraani värvinguid, mis teeb ta Veevalajale vastuvõetavamaks.