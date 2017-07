Igor Mangi horoskoop: kas midagi läheb täppi ka?

Foto: Sven Arbet

On avalik saladus, et Maalehe kõige ostetumad numbrid on need, kus ilmub astroloog Igor Mangi horoskoop uueks aastaks. Nii ka tänavu, mil tegime Eesti ajakirjanduses rekordilise tiraaži - aasta alguse esimest numbrit trükiti 101 900 eksemplari. Aga kui täppi austatud astroloogi ennustused siis lähevad?