Kõige horoskoobihuvilisemad on Vähid, Amburid ja Sõnnid

Igor Mang. Foto: Rauno Volmar

Tundub, et huvi horoskoopide vastu on Eestis viimastel aastatel kasvanud. Maalehe tähetarga Igor Mangi iga-aastast tähemärkide horoskoopi sisaldava, 4. jaanuaril ilmunud lehe tiraaž oli rekordiline - trükiarv ulatus 102 000 eksemplarini. Olgu öeldud, et lehe iganädalane tavapärane tiraaž on peaaegu 2,5 korda väiksem.