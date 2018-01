Tähetark Igor Mang: mida toob kollase maakoera aasta tosinale tähemärgile?

Jääral on kogu aasta vältel päevakorral ametialane tegevus, töökoht, aga samuti kinnisvara. Sõnni teadvuses toimuvad Pluuto aspektidest tingitud protsessid.

Mitmekülgsetele Kaksikutele toob uus aasta vähem mitmekülgsust, pigem rohkem keskendumist ühele alale ja ühele kindlale sõpruskonnale. Vennad ja õed Vähid võivad 2018. aastal elada julgemalt. Asi, millega Lõvi peaks sel aastal arvestama – tööasjad olgu juriidiliselt korrektsed, sest neid hakatakse rohkem uurima, mis võib tuleneda ka konkurentide huvist.

Neitsile on 2018. aasta parem kui eelmine. Uus aasta pakub Kaaludele soodsaid võimalusi teostada end materiaalses maailmas: paigutada raha õigesse kohta, müüa ja osta kinnisvara, teha äri.

Kasvab optimism, siit ka rohkem avatust ning julgemalt oma soovide ja püüdluste väljanäitamist, mis tavaliselt Skorpionile omane pole. Läinud aasta lõpus lahkus tõsine planeet Saturn Amburi märgist ja juba aastavahetusel oli tal tunne, et turjalt said justkui liivakotid maha võetud.

Saturni liikumine Kaljukitses annab talle võimaluse olla oma märgi tõeline esindaja, mida iseloomustab eesmärgikindlus ja seatud sihi saavutamiseks enda sundimine tugevale distsipliinile. Vaatamata Jupiteri kvadraatidele Veevalajasse, ei too see endaga kaasa raskeid läbielamisi, rääkimata, et see midagi ära lõhuks.

Kalad on uuel aastal kindel õnneseen, juba esimesel poolaastal realiseerib ta palju oma soovidest, kusjuures erilise kiirustamiseta.