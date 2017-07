KAAMERAGA MAAL: Asustamata Tondisaar on tänu reggae-baarile saanud populaarseks sihtpunktiks

Võrtsjärvel asuv umbes poole hektari suurune asustamata Tondisaar on sel suvel sihtpunkt, mida ilmselt juba tuhatkond inimest on uudistamas käinud.

Kui ühel baaril on veider nimi, siis see on Tondisaare reggae-baaril – "Miks Mitte, Guido?".

Jaanuaris Tais purjetamas käinud sõbrad leidsid Koh Lanta saarelt baari nimega "Why Not Bar" ja see sai nende lemmikpaigaks. Sealt tuli Tondisaare baari nime esimene osa. "Guido" on aga purjetajate sisenali – nad on kõik peast natuke Guidod, ütles naerdes Maria Laanelepp, kes on üks baari tegijaist.

Tavapäraselt korraldatakse augusti alguses pisikesel saarel Tondisaare Simmanit, mis toimub ka tänavu. Seekord korraldab seda saarele reggae-baari püsti pannud purjetajate sõpruskond.

Maria Laanelepp ütles, et plaanis on ka teha väike Tondisaare filmifestival ehk TOFF.

Tondisaar on paadiomanike ja purjetajate seas tänu baarile väga populaarne sihtkoht. Sel laupäeval käis saarelt läbi sadakond inimest. Ligi kaks nädalat tagasi avamispeo aegu tuli aga saart ja baari uudistama ligi 150 inimest.

Tondisaarel elab palju linde. Tundub, et inimesed ja linnud saavad kõrvuti hakkama. Lindude pesitsusajal ei tohi inimesed saarele minna. Praegu keeldu pole. "Nad kuidagi päevaks tõmbavad eemal ja õhtul on täiesti vaikus. Päikesetõusuga ärkavad ja kisavad päris kõva häälega," rääkis Laanelepp.

1990ndate keskpaigas saabusid saarele kormoranid. 2004. aastal loendati seal 24 kormoranipesa. Nüüdseks on kormorane vähemaks jäänud, kuigi pesi on ohtralt.

Lindude jälgi on saarelt kõikjal näha. Puulehed on lindude väljaheidetest valged, osa kaski on kuivanud.

"Kui me siia saarele jõudsime, siis siin oli rinnuni malts," rääkis Laanelepp. "Hakkasime vaikselt trimmerdama ja iga umbes kolme meetri tagant tuli kajakalaip välja. See haises."

Seltskond hakkas laipu kokku korjama ja maha matma. Kui paarkümmend linnulaipa oli maha maetud, sai jõud otsa – otsustati surnukehad ära põletada. "Meil oli siin kajakakrematoorium," ütles Laanelepp. "Nendega ei olnud lihtsalt mitte midagi teha. Kõik kohad olid neid täis."

Tondisaar asub Võrtsjärve alumises kolmandikus. Nii vasak- kui ka paremkaldalt on sinna umbes kolm kilomeetrit.