KAAMERAGA MAAL | Eesti kunstnik Liisimari Randjärv ehitab Vietnamis üles oma kaubamärki

Raplamaalt pärit Liisimari Randjärv on andekas kunstnik. Ta on kätt proovinud kõikvõimalike kunstivormidega, kuid nüüdseks on ta jõudnud siidimaalini.

Liisimari ei tee seda aga Eestis. Juba üle aasta on ta elanud Vietnami suurimas linnas Saigonis. Ta on loonud oma kaubamärgi Liisi Silk ehk eesti keeles Liisi Siid ja teeb kohalikele ja välismaistele kunstihuvilistele töötube ning müüb oma toodangut. Liisimari ei sattunud Vietnamisse juhuslikult. Viie aasta eest viisid teda õpingud Hongkongi. Seal kohtus ta oma tulevase abikaasa Ariusega, kes on pärit Vietnamist. Nüüd ehitavad nad kaubamärki koos üles. Maaleht kohtus Liisimari ja tema abikaasaga Saigonis kuu aja eest. Kingime koos kõigile Eesti vähihaigetele võimaluse elada!

