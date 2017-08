KAAMERAGA MAAL | Eesti piraadisaar püstitas uudistajate rekordi

Mohni saar on tänavu olnud tunduvalt rahvarohkem kui varasematel aastatel. Ja on ka põhjust, sest legendidest tulvil Mohni on eriline paik.

Maaleht käis Viinistust mõne kilomeetri kaugusel Mohnil, et filmida mitmekesise loodusega maalapi ilu ning rääkida sealsest elust saarevahiga. Muuhulgas selgus, et saare uuel laudteel saavad liikuda ka ratastoolis inimesed. Seda siis, kui nad jõuavad läbi rohu ja liiva laudtee alguseni, kuhu on sadu meetreid. Saarevaht Mati Maasild rääkis, mida huvitavat meri randa toonud on.

