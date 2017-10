KAAMERAGA MAAL: Ligi 100aastane traktor võttis uuesti hääled sisse

Üle-eelmisel nädalal käivitus pärast mitmekümneaastast vaikimist Eesti vanim Lanz Bulldogi traktor.

Rariteetne traktor on 95 aastat vana. Pärast Poolas taastamist toodi see tagasi Eestisse ja on nüüd Varbola vanavaraaidas rahvale vaatamiseks.

Osaliselt on traktori taastamisraha kokku laenatud. Tehnikahuvilised lugejad saadav aidata Lanzi-laenu kustutada, tehes endale meelepärase ja jõukohase makse: EE761010640404040401, Eero Kotli. Selgituseks: Lanz.