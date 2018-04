KAAMERAGA MAAL | Luua metsanduskoolis aitab keerulist ametit õppida virtuaalreaalsus

Jõgeva vallas asuv Luua küla on esmaspäeva hommikul inimtühi. Vähem kui 300 elanikuga asula on aga kooliperioodil ligi 500 inimese võrra suurem. Metsanduskool on see, mille järgi Luuat enim tuntakse.

Kutsekool on nagu suur maailm, mis mahub väikse Luua külamaailma sisse. Metsanduskooli hoonetesse mahub aga veelgi üllatavam, kõrgtehnoloogiline maailm, mida ei leia ühestki Eesti koolist.