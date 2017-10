KAAMERAGA MAAL | Magus abielu – Elvi on 50 aastat Kalevile truu olnud

Elu on magus, eriti, kui oled pool sajandit elanud kommide keskel. Selline kogemus on vaid üksikutel inimestel. Üks neist on Elvi Õismaa, Kalevi kompvekivalmistaja.

Tema tähelepanuväärne tööstaaž ja tublidus tõid talle tänavu Eesti toiduliidu "Südamega tegija" tiitli. 1968. aastal alustas Õismaa õpinguid kutsekoolis, mille praktika oli Kalevi kommivabrikus ja sellest ajast peale on ta Kalevile truuks jäänud.