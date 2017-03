KAAMERAGA MAAL: Originaalsed väärispuidust ehted – Haapsalu abielupaari hobist sai edukas äri

Puidu väärindamisvõimalusi on sadu. Enamik neist on traditsioonilised, ent kui lisada natuke fantaasiat, on tulemus uus ja värske. Haapsalus elavad Tõnu ja Mari-Liis Parbus teevad väärispuidust originaalseid ehteid.

Alguses müüsid Parbused Puudwoodi kaubamärgiga puust ehteid veebis, nüüd on need aga saadavad nii nende veebilehe e-poes kui ka kümnes müügikohas Tartus, Haapsalus, Pärnus, Võrus ja Tallinnas, sealhulgas lennujaamas, kust ehteid enim ostetakse. Äsja rentisid Tõnu ja Mari-Liis Haapsaluga ühinevas Ridala vallas Uuemõisas oma ettevõtte esimesed tööruumid, kus ehteid teha ja tellimustega toimetada. Puudwood alustas mansetinööpidega, kuid nüüd teeb abielupaar kauneid aksessuaare nii meestele kui ka naistele.