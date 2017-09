KAAMERAGA MAAL | Raskesti läbitav mägitee viib Euroopa kõrgeimasse külla

Euroopas pole ühtegi teist nii kõrgel mägedes asuvat küla, kus inimesed on järjepidevalt elanud. See on Ushguli. 2100 meetri kõrgusel Loode-Gruusias Ülem-Svanetis.

Svaneti keskusest Mestiast sõidavad 46 km kaugusele Ushguli maastikuautod ja väikebussid. Osa teest on hea, osa ehitusjärgus, aga suur osa mägiteest on tolmune, auklik ja aeglaselt sõidetav. 46 km läbimine võtab kaks tundi.

Ushguli koosneb neljast külast. Need on nii unikaalsed paigad, et UNESCO on kindlustornidega asulad võtnud kaitse alla, kui algupärase kogukonna.

Enamik maju on siin sellised nagu sajandeid tagasi. Katuseid katavad mägedest murtud õhukesed kiviplaadid, paljude majade müürid on lagunenud ja mõned hooned juba väga halvas seisus, aga inimesed elavad neis.

Mõne aasta eest polnud siin külalistemaju ega kohvikut. Nüüd on turistide suure huvi tõttu need külla tekkinud.

Ushguli, nagu ka Mestia paljude teiste Svaneti külade uhkuseks on kindlustornid. Siin on need eriti vanad. Vanimad 9. sajandist, uuemad on ehitatud paarisaja aasta eest.

Ušgulis palju alaliselt elavaid inimesi pole, ehk paarsada. Suvel on siin soe ja mõnus ning maantee läbitav. Talvel võib aga Ushguli jääda mitmeks kuuks isolatsiooni. Aeg-ajalt tuleb ette lumelaviine, sest Ushguli on mägede vahel orus ning lume eest pääsu pole.

