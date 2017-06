KAAMERAGA MAAL: Sild Noarootsi ja Haapsalu vahele – 80 aastat pikk unistus võib täituda

Noarootsi poolsaare rahval on olnud ligi 80 aastat unistus – kui ehitataks otsetee üle vee Haapsallu, vähendaks see nende linnaskäimise ajakulu oluliselt. Nüüd on sillaehitus taas päevakorral.

Noarootsi oli kunagi saar, aga nüüd on madal poolsaar. Haapsalu on ilmaga näha, aga sinna pääsemiseks tuleb sõita autoga ringi umbes pool tundi. Silla ja tammteega väheneks sõiduaeg kolm korda.

