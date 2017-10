KAAMERAGA MAAL | Supertöötajaga laudas – Maaleht jälgis asendustaluniku tööpäeva

Eestis on umbes 30 töötajat, kes on mõnes mõttes asendamatud. Seda sellepärast, et nad on ise teiste töötajate asendajad ning nendeta oleks talupidajatel keeruline puhkust saada või haiguse korral majapidamist töös hoida. Maaleht jälgis ühe asendustaluniku päevatööd.

Tiiu Kästik on peaaegu kogu elu olnud lüpsja. Viimased 14 aastat Soomes, aga nüüd on ta tagasi Eestis ja töötab asendustalunikuna. Kästik elab Lelles. Seekord on tema asendustalu 40 kilomeetri kaugusel. See tähendab, et ta käib päeva jooksul kodust kahel korral lüpsmas kolmekümmet lehma. Nii sõidab ta päevas maha 160 kilomeetrit. Kästik tõuseb umbes kella poole viie ajal hommikul, et sõita asendustallu. Poole kuue paiku alustab ta laudas askeldamist. Peseb piimamahuti, seab voolikud valmis, jagab loomadele jahu ja söödalisandeid. Loe asendustalunikest pikemalt homsest Maalehest!