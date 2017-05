KAAMERAGA TEEL: Sharjah emiraat lammutab terve linnaosa, et teha ruumi pärandkultuuri linnakule

Dubai emiraadi naabruses asuv Sharjah ei paista küll silma nii suurejooneliste projektiga nagu Dubai, kuid sealt leiab ka vaatamist väärivaid paiku. Need on palju inimsõbralikumad.

Araabia Ühendemiraadid koosnevad seitsmest emiraadist, millel on eri valitsejad ja mis on kõik ka eriilmelised. Mõni areneb kiiremini, nagu palju räägitud Dubai, aga ega naabridki niisama logele.

Emiraatides on 9,2 miljonit elanikku, millest vaid 1,4 miljonit on Emiraatide kodanikud. Ülejäänud on võõrtöölised.

Dubai naaberemiraati Sharjahsse on paljud eestlased sattunud, sest Eesti turismifirmade partnerhotellid asuvad ka selles emiraadis. Siin elab kokku 1,2 miljonit inimest. See on hea võrdlusarv Eesti rahvastikuga.

Ja just seepärast võtsin Emiraatides teemaks Sharjah arengu. Sharjah kõige suuremaid projekte veab riigile kuuluv arendusettevõte Shurooq. Shurooq nii ebamaiseid projekte ette ei võeta, kui seda tehakse Dubais, kuid seda inimsõbralikumad siinsed arendused on. Lahe kaldal on praegu osaliselt valmis Sharjah Waterfront ehk linna ja merd ühendav puhkeala.