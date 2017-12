MAALEHE DOKFILM | Ohumärgid viitavad, et Vietnami ähvardab ökokatastroof

Teadlased hoiatavad, et lähima ligi saja aasta jooksul muutub Mekongi delta tundmatuseni. Selle tagajärjed on ettearvamatud. Maaleht uuris Vietnamis, miks vesine ja viljakas ala ohus on.

Mekongi delta põllumajandust ja akvakultuuride kasvatamist segavad jõe ülemisel osal olevad hüdroelektrijaamade tammid. Neid on väga palju ja need takistavad toitainerikaste setete jõudmist allavoolu. Tammid ei lase ka kaladel ujuda oma harjumuspärastesse kudemispaikadesse. Peale selle ohustab deltat maapinna erosioon. Üleujutuste ajal viib vesi pehme pinnase minema. Varasemalt jõudis deltasse muda, mis seda kompenseeris, aga nüüd jäävad setted tammide taha kinni. Tulemuseks on see, et haritavat maad jääb järjest vähemaks. Kliimamuutustest tingitud meretaseme tõus on veel üks oht, mis delta tuleviku mustaks teeb. Vesi tungib peale ja jõuab üha kaugemale sisemaale. Nii pole varsti võimalik kasvatada mageveekalu ja riisi. Maaleht käis Vietnamist uurimas, kuidas riik nende probleemidega toime tuleb. See on tähtis kogu maailmale, sest Mekongi deltas kasvatatavate kultuuridega toidetakse ära mitmel mandril sadu miljoneid inimesi. Autorite reis toimus koostöös MTÜ Mondoga osana Euroopa Komisjoni poolt rahastatavast projektist Media4Development.

