MAALEHE DOKFILM | Värsketel jälgedel: hundid piirasid Läänemaa pere talu

Leila külas asuva talu pererahvas avastas laupäeva hommikul, et öösel olid hundid hoonete seinaääri nuuskinud ja kogu taluõue tihedalt jälgi täis tatsanud. “Minul emana võtab natuke kõhedaks,” ütles kahe väikse lapse ema Lii Toht.

“Ei tea, kas see on meie lastel ikka nii tore lapsepõlv, minul emana võtab ikka olemise kõhedaks,” lausub pereema, kelle majaümbruse värske lumi on täis huntide jälgi.

Tänavune talv on Eesti Jahimeeste Seltsile toonud hulk teateid inimestelt, kes on mures huntide pärast. Jahimeeste ja keskkonnaagentuuri meediale saadetavad sõnumid on vastuolulised. Keskkonnaagentuur leiab, et kõik on korras, hunte pole liiga palju ja nad inimest või koduloomi üldjuhul ei ohusta.

Jahimehed ütlevad, et hunte on vähemalt kaks korda rohkem kui keskkonnaagentuur väidab. Äsjane loendus näitas, et hunte on üle 200.

On kuidas on, igatahes Läänemaalt on tulnud mitu ohuteadet. Hunte on nähtud Haapsalu linnas ja 3. märtsil tungisid hundid Noarootsis Pürksi keskuses kallale koerale.

Ja see pole veel kõik. Läinud laupäeva öösel käisid hundid Lääne-Nigula vallas ühe talu ukse taga ja tegid majapidamiseses põhjaliku inventuuri.

Leila külas elavad Lii ja Taidus Toht avastasid hommikul, et hundid olid mööda maja ääri käinud ja kõikjale taluõuele hulganisti jälgi jätnud. Võimalik, et ka maani ulatuvatest majaakendest sisse vaadanud, sest aknaalune oli jälgi täis. Sellist asja pole seal kunagi juhtunud.

Maalehe ajakirjanik Ivar Soopan sõitis kogu eilse päeva Noarootsis ja Lääne-Lihulas koos kohaliku jahimehega Hugo Petersoniga ringi ja otsis värskeid hundijälgi. Neid oli põldudel ja rabas palju.

Just see kant on praegu ilmselt üks Eesti hundirohkemaid. Kohalike jahimeeste hinnangul on kogu Läänemaal liikvel 40 hunti. Jahimehed lükkavad ümber Keskkonnaagentuuri väited, et Eestis on ainutl 100 hunti.

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi asetäitja ja riikliku suurkiskjate töörühma liikme Andres Lillemäe sõnul on meie metsades vähemalt 200 hunti.

“Juba jahihooaja alguses tundus jahimeestele, et huntide arvukus on ulukiseire poolt alla hinnatud,” ütles Lillemäe. “Selleks, et seda väidet kontrollida, viisime jaanuaris ja veebruaris läbi üle-eestilise arvukuse hindamise. Tulemused saime kätte märtsi alguseks ja tänaseks on need põhjalikult analüüsitud ja korrigeeritud. Hindamisel saime pisut üle 200 hundi, mis ületab ulukiseirajate hinnangut kaks korda.”