MAALEHE DOKFILM VIETNAMIST | Hirm Eestis müüdava Mekongi kala mürgisuse pärast on asjatu

Mekongi ökoloogiliste probleemide ja jões kasvatatava pangasiuse kala reostatuse jälgi otsides jõudsime üllatava tulemuseni.

Teadlaste abiga selgus, et me ei peaks muretsema sellepärast, kas Vietnamist Eestisse toodav kala on reostunud või mitte.

Hoopis meie enda Läänemere kala – räim, forell ja lõhe – võib olla rohkem mürke täis, kui kauges Mekongi jões kasvatatud pangasius.

Vaata Maalehe pikast dokumentaalist järele, millistes tingimustes Vietnamis kala kasvatatakse, mida räägivad Eesti ja Soome teadlased ning miks looduslikult kasvanud Läänemere kalas võib olla rohkem tervist ohustavaid aineid kui sogase veega Mekongi kasvandustes kalades.

Autorite reis toimus koostöös MTÜ Mondoga osana Euroopa Komisjoni poolt rahastatavast projektist Media4Development.