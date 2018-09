VIDEO I Eestlased plastikureostust avastamas – Horvaatia saarte varjatud randu katab jäätmekiht

On 14. september. Viie päeva eest Haapsalust autoga alanud avantüristlik reis on sealmaal, et oleme katamaraani kokku monteerinud ja vette lasknud. Algab merereis, mille käigus näitame, kui reostunud on plastikuga Horvaatia saarte rannik.

