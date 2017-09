VIDEO | Kihnu tsiklid: kaduv kunst või järgmine suur turismimagnet?

Kihnu saar sattus sel kevadel välismeedia huviorbiiti. Briti ajaleht The Guardian tõi Ida-Euroopa reisijuhis esile Kihnu kurioosse liikluse: pea autovabadel teedel vurisevad külgkorviga mootorrattad. Kuidas hoitakse traditsiooni elus ja mis hinnaga?

Kas Kihnu motolembus on nostalgiline, ent hääbuv nähtus või on sel tõesti jätkusuutlikkust? Võtsime suuna saarele, et näha, kuidas tsiklitel ikkagi hääli sees hoitakse.

Vaata videot!