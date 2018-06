Metsapõlengud tekitavad loodusele tohutut kahju. Tule teel hävineb peaaegu kogu elusloodus. Üks selline tragöödia oli 2008. aastal Vihterpalus.

Söestunud maa ei tähenda sugugi lõppu. Vahel hoopis algust.

Maaleht käis kaks aastat tagasi Vihterpalus kohal ja uuris bioloogilt, mis on kaheksa aasta jooksul looduses juhtunud. Selgus, et tules hävinud maal on mitu liiki leidnud endale head elutingimused.