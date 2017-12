VIDEO | Maaleht ja Delfi uurivad Vietnamis, kas Eestisse jõudev kala on reostunud

Maalehe ajakirjanik Ivar Soopan ja Delfi vanemtoimetaja Lauri Tankler rändavad Vietnamis Mekongi deltas ja uurivad, kas sealt Eestisse toodav kala on reostunud ning milline mõju on kliimamuutustel ning inimtegevusel sellele kogu maailma jaoks olulisele piirkonnale.

Viimased paarkümmend aastat on ilmunud maailma meedias palju artikleid sellest, kui reostunud on Mekongi jõe vesi ja jõe elustik. Meid huvitab pangasius – see on maitsev kala, mida kasvatatakse Vietnami kalafarmides ja mida tuuakse Eestisse.

Aga me ei kirjuta ainult kalast. Alamjooksul on Mekong hargnenud madalal maastikul deltaks. Just siin on jõega kõige suuremad probleemid. Siin kasvatatakse riisi, kalu, krevette, limuseid ja puuvilju.

Ühtlasi on see piirkond, mida ohustab meretaseme tõus, soolase vee pealetung ja erosioon. Jõele ehitatud hüdroelektrijaamade tammidel on jõele halb mõju.

Kõigest sellest me Eesti, Soome ja Vietnami teadlaste ning Vietnami kohalike inimeste abiga räägimegi.

Autorite reis toimus koostöös MTÜ Mondoga osana Euroopa Komisjoni poolt rahastatavast projektist Media4Development.