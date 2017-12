VIDEO: Maaleht Vietnamis – jõel hulpivate majade all kasvavad pirakad kalad

Vietnamis Mekongi delta ümbruses elab 20 miljonit inimest. Nad kasvatavad riisi, kalu, krevette ja kõikvõimalikke veekultuure sadadele miljonitele inimestele. Siinne ökosüsteem on aga ohus ja see mõjutab ka eestlaste toidulauda.

Mekongi jõge peetakse üheks reostunumaks maailmas. Jõe kogupikkus on ligi 5000 kilomeetrit. Enne Vietnamisse jõudmist läbib see Hiinat, Myanmari, Laost, Taid ja Kambodžat.

Jõe käekäigust ja veetasemest sõltuvad siin peaaegu kõik eluvaldkonnad. Tiheda asutuse ja inimtegevuse jäljed jõuavad jõkke.

Käisime Mekongi keskel Tan Loc saare juures ankrus olevas kalakasvatuses, kus pangasiused kasvavad vee peal hulpivate majade põranda all püünistes.

Külastasime ka guavakasvatust ja tšillipõlde.