VIDEO | Milles peitub Eesti võrkpalli võimsa edu saladus?

Video: Ivar Soopan Ajakirjanik RUS

Eesti meeste ja naiste võrkpallikoondised pole korraga kunagi nii edukad olnud. Jalgpall ja korvpall on küll suurema harrastajate arvuga, kuid Euroopa parimate sekka on jõudnud praegu just meie võrkpallurid. Milles peitub edu võti ning kui palju võrkpalliharrastajaid Eestis üldse on?