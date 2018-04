VIDEO: Uuspõllu ja Ditmanniga stuudios – nii sünnib Raadio 2 kõige naljakam saade

Raadio 2 üks populaarsemaid saateid on nagu salvestus hullumaja puhvetist, kus ühel pool letti on Indrek Ditmann ja teisel pool Jan Uuspõld. Nad on koomikuks sündinud improvisatsioonigeeniused.

Maaleht jälgis, kuidas sünnib Raadio 2 huumorisaade "Laupäeva hommik onu Veiko ja tädi Horroriga".