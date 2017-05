Pomerantsi eesistumise blogi nr. 10: Mailis jäi Eestisse

Sel kolmapäeval külastas pea kogu Eesti Vabariigi Valitsuskabinet Brüsselit. Mailis jäi Eestisse, perekondlikel põhjustel. Laps tahab sünnitamist.

Pidasime Valitsuse väljasõiduistungi Brüsselis ja kohtusime Jean-Claude Junckeri kabinetiga. Juncker on siis Euroopa Komisjoni president, nagu umbes me peaminister ja tema kabinet koosneb volinikest nagu valitsus ministritest. Stiilinäiteks olgu Euroopa Komisjoni asepresident, digivolinik Andrus Ansip, endiselt faktimasin (kontrollitud).

Ühised asjad aetud, siirdusime igaüks oma valdkonna kohtumistele. Minu esmane käik oli visiit Euroopa Parlamenti, kus mind võttis vastu Bas Eickhout, Roheliste koordinaator ENVI komitees (Europarlamendi keskkonnakomisjonis). Uurisin me seaduseelnõude menetlemise perspektiivi. Üldiselt tundub nii olema, et jumal naerab, kui inimene teeb plaane. Igatahes me saame maltalastelt hulga pooleliolevat tööd, fragementeerunud liikmesriigid ja ülesande saavutada ühtsus tasakaalu kaudu, nii nagu kõlab me eesistumise moto "Ühtsus tasakaalu kaudu".

Meediatreenitus sai samuti lisaimpulsi. Uus asi mida meelde jätta oli järgmine: viimane jupike energiast tuleb jätta sirge selja ja efektiga lahkumiseks ning viimastele küsimustele vastamiseks, mis sest, et pressikonverents on just lõppenud.

Pool tundi kulus kliimavolinik Miguel Arias Cañetega kohtumiseks. Sõnum oli lihtne - igav ei hakka, Euroopa au ja maailm vajab päästmist. Lisaks juba läbikäidud kliimafailidele rõhutas ta novembris Bonnis toimuva ÜRO kliimakonverentsi COP23 tähtsust. Paari nädala pärast peaks Trump teada andma, mis ta sellest kliima asjast arvab, siis on teada, kuidas edasi käituda.

Võib olla jääb ähmaseks lühend COP. COP tähendab osapoolte konverentsi (conference of the parties). Riigid on liitunud mingi konventsiooniga ja saavad aeg-ajalt kokku, vaatamaks üle eesmärkide täitmist ja seadmaks uusi sihte. Number tähendab mitmendat korda asi toimub.

Vabariigi Valitsuse tavapärane istung ebatavalisel ajal Brüsselis Erakogu

Päeva lõpus sai me eesistumise seltskond Eesti Vabariigi alalises esinduses EL juures jälle kokku. Me suursaadik, alaline esindaja Kaja Tael pidas väikese kõne, peaminister Jüri Ratas kutsus üles asja nautima. Inimesed naeratasid ja siirdusid toituma. Sain tuttavaks oma meeskonna täiendusega. Meil, Keskkonnaministeeriumi inimestel, on ka kaks välismaa naist Brüsselis abiks. Sakslanna Maja-Alexandra aitab kliima asjus ja šotlanna Kerrie kalandusläbirääkimistel. Atašeede ühiseks töökeeleks on nüüd inglise keel. Maja teadis juba, et ta nimi tähendab eesti keeles maja.

Enne lennukile minekut otsustasime ka väikese leilivõtu kasuks, aga siis saabus telefoni sõnum, et Nordica tühistas me lennu. Rahandusminister Sester muutus murelikuks, sest hommikul kella kümneks pidi ta jõudma Riigikogu kõnepulti nelja eelnõu esimesele lugemisele. Peaministrile meenus koju jäänud Mailis Reps. Peaminister küsis, et ega ta sünnitama minna ei plaani, et kas ta saaks Sveni eest minna Riigikokku. Haridusminister oli valmis minema, Riigikokku nimelt.

Seega on nii, et mitte üks minister ei pea olema välismaal vaid vähemasti üks peab olema kodus riiklikuks kasutamiseks. Saime uue sõnumi - lend siiski toimub hilinemisega. Nii jõudsimegi kella kolmeks voodisse ja hommiku kella kaheksaks Stenbocki kabinetiistungile ja Sven Sester ise oma eelnõude pakiga Riigikokku.