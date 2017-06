Pomerantsi eesistumise blogi nr. 14: SDG14 ja lõputöö

Elu on üllatusi täis. See on mu eesistumise blogi viimane postitus. Mõelge, enne ametlikku eesistumise algust? Nii aga on.

Nende ridade kirjutamise aegu käib Eestimaal valitsuse vahetuse tuunimine, see puudutab ka mind. IRL-i päästmine on Seedri missioon, mina aga püüan samal ajal New Yorgis kaasa aidata maailma päästmisele. Selline hetkeline mastaapide erinevus. New Yorgis toimub parasjagu ÜRO ookeanide konverents, kus minul täita üks asepresidentide rollidest. Ookeanide konverents on pühendatud säästva arengu eesmärgile nr. 14 (Sustainable develpoment goal (SDG)). Neid arengueesmärke on 17 ja 14. on pühendatud ookeanide tervisele. Märksõnadeks on mereprügi, elurikkuse kaitse, säästlik kalandus, aga kliimamuutus vägagi ka. Kohal on palju väikeseid saareriike, kelle jaoks igapäevane toiduküsimus ja lihtsalt kodu säilimine väga olulisel kohal.

Lennukis New Yorgi poole lennates vaatasin filmi Thor Heyerdahli Kon Tiki ekspeditsioonist. Kuidas noor Heyerdahl tõestas, et inimesed jõudsid Polüneesiasse Lõuna-Ameerikast triivides, tehes seda ise oma ekspeditsiooniga sajakonna päevaga.

Minu riiklike ülesannete hulka kuulus ka 11 kohtumist Vaikse ookeani ja Kesk-Ameerika kalda ja saareriikide peaministrite ja teiste valitsuseliikmetega tutvustamaks me taotlusi ÜROs. Samal ajal kui Jüri Ratas jätkab oma Euroopa turneed, tegin mina kahe päevaga "tiiru peale" Vaiksele ookeanile ja Kariibi mere regioonile ÜRO peahoonest väljumata. Nendeks riikideks olid: Vanuatu, Saalomoni saared, Marshalli saared, Fidži, Samoa, Tuvalu, Grenada, Antigua ja Barbuda, St Vincent ja Grenadiinid, Suriname ja St Lucia.

Ookeanide konverentsil andsid riigid ja organisatsioonid üle tuhande vabatahtliku lubaduse ookeanide(ka merede) olukorra parandamisel. Eesti sealhulgas kümmekond.

Kuna osalesin konverentsil asepresidendi rollis, siis oli minu kaasjuhtida ka partnerluspaneel koos Grenada peaministri Keith Mitchelliga, kes on järgmisel poolaastal Kariibimere riikide koostöö organisatsiooni eesistuja. Eesti korraldas ka koostöös „Teeme ära“ maailmapuhastajatega kõrvalürituse tutvustamaks seda ideed.

Selliste mastaapsete konverentside juurde käib ka riigikõne, mille eest tuli mind tänama nii India kui HELCOM-i sekretariaat. Muide, Balti mere äärsete riikide koostööformaat HELCOM on maailmamastaabis tuntud riikidevaheline merekaitse organisatsioon.

Kõik ministrid, kes satuvad me ÜRO missiooni NY peakorterisse, saavad tunda Anne ja Annelite hoolt. Tänud neile selle eest.

Kui mu lennuk Tallinnas maandub, on mu lõputöö väärikalt sooritatud ja IRL valinud uue ministrite delegatsiooni. Lähen kabinetti koristama.