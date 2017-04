Pomerantsi eesistumise blogi nr. 9: Malta mitteametlik keskkonnanõukogu ja sada pisiasja

Iga eesistuja korraldab lisaks ametlikele, Brüsselis ja Luxembourgis toimuvatele eelnõude arutamist sisaldavatele nõukogu istungitele, ka mitteametliku keskkonnanõukogu. Teisipäeval ja kolmapäeval see Maltal Vallettas toimuski. Keskendutakse millelegi eesistujariigile hingelähedasele. Malta puhul on see meretemaatika läbi erinevate alateemade: kliima ja plastikureostus.

Sõna „mitteametlik“ on muidugi suhteline. Mehed on peaasjalikult tumedas ülikonnas, lipsud ees. Mitteametlik nõukogu hakkab peale eskordist. Värsked BMW-d, millel küll rool "valel pool", olid juhtidega kenasti ette aetud. Lõunapoolsetele liikmesriikidele on iseloomulik ka isikukaitsesse panustamine. Nii oli mul ka julgeoleku ohvitser, kes töötab igapäevaselt kriminaalpolitseinikuna.

Euroopas valitseb Eesti kohta teadmine, et alati peab välismaal olema üks valitsuse liige järjepidevuse kehastamiseks. Mida nad ei tea, on see, et Jürgen Ligi valitsusest puudumise korral peab olema vähemasti üks mitteametlikel nõukogudel hommikujooksu tegev valitsuse liige.

Pärast hotelli jõudmist oli meil veidi vaba aega ja me asekantsler Meelis Mündiga palusime endale tervisejooks võimaldada. Väike valge sinise vilkuriga Peugeot ees tegime poolele Vallettale tiiru peale. Teist poolt ei jõudnud. Reljeef oli äkiline ja maa läks pikaks.

Mitteametlike nõukogude juurde käivad ka sideohvitserid. Meil on James, kolmanda aasta turundustudeng. Tema peab suutma lahenda ministri kõik legaalsed soovid. Sattusin bussis kõrvuti istuma pika kogemusega maltalasega, kel seekord kliimavolinik hooldada. Tema ütles, et hiljaaegu soovis üks minister heegelnõela ja selle ta ka sai. Me palusime leida kalasöögikoha ja Jamesi ettepanek minna Scoglietti, kenasse kaldapeal olevase restorani, oli hea soovitus. See asus me magamispaigast, Grand Hotel Excelsiorist jalutuskäigu kaugusel.

Lävepakuintervjuu: kunst öelda 30 sekundiga ära kõik oluline. Erakogu

Liikmesriigid on meie suhtes elevil

Kuna oleme järgmine eesistuja, siis on meie vastu ka individuaalsete kohtumiste huvi. Hotelli baar on selleks sobiv koht. Horvaatia minister Slaven Dobrović soovis ülevaadet me plaanidest ja ungarlased tulid juba konkreetsemate peaminister Orbani juhistega ja ootustega kliimafailide osas. Võttis mõtlikuks. Hotelli baar oli ka hea koht ise õppimiseks. Slovakkia ministri László Solymose ja tema meeskonna eesistumise värske kogemus kulub meile kindlasti marjaks ära.

Eelmise nädala lävepakuintervjuu treening sai ka praktilise väljundi. Press sai teada kliimamuutustega kohanemise tähtsusest ja Eesti valmisolekust maltalaste asjaajamine peagi üle võtta.

Eesistuja oli meile ette valmistanud küsimused seoses kliimamuutustega kohanemise valmidusega ning sai neile ka vastused. Malta, kellele meri saadab nii kala kui inimesi, oli teiseks fookuspunktiks seadnud ookeanide rolli seonduvalt kliimamuutustega.

Teine päev kulus mereprügi temaatikale. Ookeanid varustavad meid väga paljuga eluks vajalikuga ja pakume vastu plastikuvoo. Nii ei peaks olema. Plastik peaks maa peal ringlusesse jõudma. Siin on üks põhjustest, miks materjalide ringlussevõttu tuleb panustada.

Oma eesistumise plaanide tutvustamine ja liikmesriikide murede ära kuulamine jätkus ka teisel päeval. Kõlab nagu Jan Uuspõllu laul: „Põlvamaa on võlgu, Järvamaa on võlgu, Virumaa on võlguuuuu“.

Tõesti, liikmesriikidel on mured: Iirimaal on mured, Ungaril on mured, Portugalil on mureeeeeeed. Võib-olla on need huvid. Selles pole midagi erakordset. Meie asi on edasi liikuda, Euroopa koos hoida ja keskkond läbi seadusandluse paremaks saada.

100 pisiasja

Eesistumine on väga kompleksne ettevõtmine. Mitteametlik nõukogu on kindlasti üks tippsündmus ja selle õnnestumine on tähtis. Esimesed, veel tegemist tahtvad asjad, mis mulle meelde tulevad on järgmised: Eestimaa looduse kolleegidele näitamise koht tuleb oma silmaga üle vaadata; kõikide peamiste eelnõude peamised konfliktikohad tuleb läbi käia; uue Bulgaaria ministriga, me järeltulijaga, peab plaanid läbi arutama; mitteametliku nõukogu aja üle kontrolli hoidmine tahab läbi mõtlemist; kolleegide telefoninumbreid on veel puudu; Jaroslav, Nõukogu sekretariaadi juhataja, peab Eestis piparmündi teed saama.

Järgmine postitus Eesti Valitsuse liikmete seiklustest Brüsselis.

Keskkonnaminister Marko Pomerants toob Eesti Euroopa Liidu eesistumise eel ja ajal Maalehe vahendusel lugejaile värskeimat infot keskkonnavaldkonnas toimuvast. Lugeda saab sellest, mis parasjagu on kõige kuumemad teemad, aga ka kõigest muust asjassepuutuvast Euroopa Liidu