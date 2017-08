Saarlased suvise hundijahi õnnestumisele suuri panuseid ei tee

Juulikuu lõpus otsustas keskkonnaamet anda loa küttida erandkorras väljaspool jahihooaega kaks hunti Lümanda, Kihelkonna ja Üru jahipiirkonnas. Nüüd on sealsetel jahimeestel kuni oktoobrini aega, et sel suvel juba palju pahandust teha jõudnud võsavillemite ridasid harvendada.

Lümanda jahiseltsi esimees Jalmar Raud ütles Meie Maale, et viimased murdmised olid rohkem Vilsandi rahvuspargi ehk Üru jahiseltsi maade peal, Lümanda seltsi jahimaadel on praegu käidud ainult ühe lehma kallal ja erilisi jahiplaane tehtud ei ole.

Üru jahimeeste seltsi esimees Aivar Jõgi arvates on kummaline, et kabinettides istuvad targad hundiuurijad arvavad täpselt teadvat, kui palju kusagil hunte on, aga seal, kus soed tegelikult probleeme tekitavad, teadusemehi näha ei ole.

Kahe hundi tabamise osas augusti ja septembri jooksul Jõgi väga optimistlik ei olnud. „ Augustis on kuu ka väljas, võib-olla saame mõne kätte, aga eks ta keeruline on. Praegu ei ole teada, et keegi meestest oleks juhtunud hunte nägema. Kui meil oleksid kindlad faktid, oleksime kohe väljas.”