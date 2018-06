Leili metsalood | Eesti külamustrid jutustavad eestlaste lugu

Jaaniaegsed Eesti külad on kaunid. Kõikjal niidetud rohuplatsid, põlispuud, lilled, kasvuhooned, kartulivaod ja kuivama pandud puuriidad. Ühe majade juurde viiva tee ääres püüab pilku seelikutriibuline postkastide alus.

Öeldakse, et Eestis pole kunagi varem elatud nii hästi kui praegu. Linnades kindlasti, osaliselt isegi maal. Kuidas muidu saavad suurtel platsidel põriseda murutraktorid, majadele ilmuda uued katused ja aknad ning õuede alla veetorustikud ja kanalisatsioonimahutid. Eestlaste taluõued on hoolitsetud.

Inimesi on argipäeviti maal vähe, samas jaaniõhtuks sõidavad kokku kõik, kel side koduküla või sünnimajaga säilinud. Mõnes õues on pühade ajal autosid sama palju kui inimesi, mis tähendab, et tullaksegi eri kantidest. Jutt tasuta ühistranspordist maal erutab väheseid, sest iga metsataluni see nagunii ei ulatu, korras sõiduteid vajatakse hoopis rohkem.

Eestlane tahab elada omaette, nii et naaber õuele ei näeks. Maal on talude vahemaa juba ajalooliselt parasjagu nii suur olnud, et aknavalgus ja korstnasuits paistavad küll üle põllu ära ja koera haukumist kuuleb ka, kuid õuel liikumist näha ei ole. Selsamal põhjusel on paljudel maalt linna elama asunud inimestel raske kohaneda oludega, kus võõra pilgu eest ollakse kaitsetud.