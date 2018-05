Leili metsalood | Hooldatud kaasik kasvatab hinnalist puitu

Foto: Leili Mihkelson

Vahel pildistan ka nende suuri lageraielanke, millest juuresoleval pildil vasak kolmandik ei mahtunudki kaadrisse. Nii see maksimaalne 7 ha kokku saab. Üksik metskits ukerdas seal kändude vahel.

Kui firma ostetud metsaomand asub alalisest majandamispiirkonnast kaugel, kusagil kaugemas maakonnas, siis võetakse ette seadusega lubatud maksimaalse suurusega raielank, sest nii saab majandamiskulusid kokku hoida. Raie tehakse kiiresti, korraga on töös mitu lõikajat ja kokkuvedajat, treileriveod ja materjali transport sama punktiga seotud. Ühe sõnaga – raha osatakse lugeda ja kokku hoida.

Ainult et kohapeal elavatest inimestest sõltumata jäävad nende kodukanti kellegi intensiivse majandamise tulemusena endiste metsade asemel pikkadeks aastateks vaid suured raiesmikud ja läbimatud võserikud. Keskkonna muutused on olnud liiga kiired, et inimesed ja loodus suudaksid sellega kohaneda.

Loe veel