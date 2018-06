Leili metsalood | Juunikuine varahommik rabas

Enne rabasse minemist sai rohkem kui nädal aega passitud külma ja tuulevaikset ööd. Juunikuu esimeseks varahommikuks ilmateade sellise lootuse ka andis.

Äratuskell kaheks tirisema, tassike kohvi ja soojad ürbid selga. Väljas oli tõepoolest külm, kella kolme paiku vaid neli plusskraadi. Suur temperatuuri langus pärast suviselt kuumi päevi tõotas niiskust õhkavas rabas ka udu teket. Nii ka läks.

Laugastelt hakkas juba tund enne päikesetõusu valget kerkima. See ujus rabamändide vahele ja laius metsapiirini. Ehkki olen varasematel aastatel uduhommikuid rabas korduvalt nautimas käinud, siis alati on need erinevad. Värvidki on erinevad, varieerudes päevatõusu eelsest sinkjasvalgest kuni päikese kerkides kuldsete või roosadeni.

Täna oli taevas pilvitu, samas tean, et pilved oleksid vaatemängule ilu lisanud. Suvi on alles ees ning vast tuleb ka järgmisi rabahommikuid.

Peame siin maal elades olema õnnelikud ja uhked, et meil on rabade näol olemas suured puhta vee reservuaarid ning üksjagu metsagi alles. Looduskaitsekuu raames näitab ETV mitmeid dokfilme reostatud jõgedest ja maha raiutud vihmametsadest Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Neid vaadates saad aru, kui palju kurja inimene loodusele teha võib. Eestis ei ole kõik veel kadunud, seepärast hooligem veekogudest, igast metsatukast ja niitudest.