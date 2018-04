Leili metsalood | Kevadisi mõtteid: olen väsinud ajalehtede lugemisest, poliitikute vaatamisest ja ründava reklaami tõrjumisest

Loodus on sooja kevadvihma ootel, et maa mullusest saastast puhtaks saaks ja pungad rohetama paisuks. Põllumees külvab ja metsamees istutab uusi puid.

Olen küllastunud ajalehtede lugemisest, loobunud poliitikute vaatamisest teles ja väsinud ründava reklaami tõrjumisest enne arvutiekraanilt vajaliku teabe kättesaamist. Ühelgi neist pole mingit pistmist minu huvide ja vajadustega. Puhas ajaraisk ja vaimukulu.

Mis on minul pistmist väljaannete ärihuvidega (mis muud see reklaam siis on), olen minagi selle eest paberlehe tellijana maksnud, samamoodi kuutasudena Telia tele- ja internetiteenuste eest.

Millega siis omandatud harjumusi, nagu ajalehtede koju tellimine ja lugemine, arvuti kasutamine või telesaadete vaatamine, asendada? Kindlasti on kasulikum lugeda raamatuid, käia looduses, eriti metsas ja vee ääres, teha käed mullaseks, külvata kevadel seemneid ja noori puid istutada. Meeled püsivad koos, need ei lagune laiali.

Kõige tähtsam on jääda iseendaks, käia oma valitud teed ja leida inimesed, kellesse usud. Elu veeretab ette erinevaid olukordi ja viib kokku igasuguste inimestega, seepärast tuleb pidevalt valikuid teha. Valed otsused viivad enesega vastuollu ja rikuvad sisemist tasakaalu.

Minu valik on loodus ja mets, loodusinimesed. On õnn, et minu ümber on selliseid sõpru. Kui endal tarkust napib, saab neile toetuda ja nõu küsida.

Kõige olulisemad aga on mõistvad ja usalduslikud suhted oma lastega, sest kui peresuhetes valitseb rahu ja tasakaal, saab pühenduda muudele hingelähedastele asjadele.