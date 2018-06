Leili metsalood | Kui puude taga polegi metsa

Seega ei saa ainult RMK-d pidada kõige suuremaks lageraiujaks, samamoodi käib see ka erametsades, ilma kevadsuvist raiepausi pidamata. Erinevus on seegi, et metsauuendusele ja -hooldusele panustatakse riigimetsas rohkem kui suuri metsamaid kokku ostnud erametsafirmades.

Ma poleks seda valusat metsaraie teemat ilusal suveajal jutuks võtnud, kui ei oleks seda suurt lagedat ala vaatama kutsutud. Ei ole minul õigust metsafirmade äritegevust arvustada, samas on siiski ehmatav kogeda, kui kergekäeliselt meie metsa koos sealse elurikkusega lühiajalise majandusliku kasu nimel hävitatakse.