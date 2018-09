Leili metsalood | Lakkvaabikud, igavese nooruse seened

Lakkvaabik on Hiina ja Jaapani meditsiinis hinnatud tema tervendava ja noorendava toime pärast. Seent võib mõnikord leida ka Eestis, peamiselt lodumetsa lehtpuude surnud tüvedelt või kändudelt. Nii on kirjas mitmes netist loetavas artiklis.

Olen nüüdseks näinud seda seent kaks korda. Esimesel korral, kolm-neli aastat tagasi, näidati teda mulle ühe metsaoja kaldal. Teise kasvukoha leidis sel kevadel minu metsast fotograaf, kellega käisime kevadel lodumetsa all õitsvaid varsakapju pildistamas. Jätsin koha meelde ja nüüd, suve viimasel nädalal, läksin uuesti vaatama.

Poolkõdunenud kasekännu koos sellel kasvavate lakkvaabikutega leidsin üsna hõlpsasti üles. Kännu teisel küljel oli kaks nooremat lakkvaabikut, kännu peal aga mitmeid eri vanuses ja värvitoonis viljakehi, läikivpunasest mustani.

Tore on muidugi kusagilt lugeda, et idamaade meditsiin annab ühe looduses kasvava seene droogi tarvitades inimestele lootuse elada kaua tervena ja nooruslikuna. Samahästi võivad justnimelt metsas liikumine ja rõõm selliseid seeni oma metsas kohata mõjuda samuti tervendavalt. Kui säilib huvi otsida ja avastada loodusest järjest uusi liike ning neid tundma õppida, püsib inimese vaim erksana, mis omakorda on eelduseks, et ka jõud kehas peab kauem vastu.