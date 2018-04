Leili metsalood | Loodusele jäetud paigad

Tegin ühe kevadise retke oma metsa kõige metsikumasse paika, kus inimene pole umbes 70 aastat sae ja kirvega midagi muutnud.

Jõeäärsetest, kevadeti üleujutatud karja- ja heinamaadest on loodus aja jooksul kujundanud raskesti läbitava maastiku, kus kehtivad looduse reeglid – sünd ja kadu, elu ja surm.

Ainuüksi selle lühikese ajaga, umbes 20 aasta jooksul, mil pärast maade tagastamist hakkasin neid jõeäärseid kaldasoppe avastama, on toimunud üksjagu muutusi. Mõned surnud puud on pikali kukkunud, noori on juurde kasvanud. Kümme aastat tagasi sai sellest lepingu alusel vääriselupaik, mis tähendabki, et ka järgmise kümne aasta jooksul sealt inimene puid ära ei vii.

Üsna muutumatutena püsivad sealsed vanajõe käärud, millest osadel puudub kõrval voolava jõega üldse ühendus. Sügisvihmade järel veega täitunud sonnid saavad talveks jääkatte, vihmavaesel suveajal aga kuivavad peaaegu ära.

Enne pildi tegemist turnisin ümber vanajõe, et kohast avaramat vaadet saada. Igal aastal variseb mõni puu otse vette ja sinna see kõdunema jääb. Kõige vanemad puud on kaldaäärsed saared. Tuultele peavad hästi vastu ka sihvakad sanglepad. Kobras langetab haabu ja hall lepp ei taha viiekümneselt enam jalul püsida.