Leili metsalood | Mets mere ja linna vahel

Et selline looduspärl asetseb otse pealinna külje all, ei osanud ma arvata, kuni selle ära nägin. Viimsi vallavolikogu oli 2005.a. algatanud valla territooriumil asuva miljööväärtusliku metsa riikliku looduskaitse alla võtmise ja sinna moodustatigi 580 ha suurune Mäealuse maastikukaitseala, mida praegu haldab RMK. Kaitsealasid on poolsaarel rohkemgi, juuresoleva pildi tegin eespool nimetatud kaitseala metsarajal.

Keskmiselt üle 100 aasta vanused ja 26 meetri kõrgused männid, kohe külamajade taga üks vana kuusik, palju harulisi tammesid teeradade ääres, siin-seal mõned suured rändrahnud ja metsa läbiv oja – sellises metsas saavad kohalikud jalutada, sportida ja marju-seeni korjata. Metsas on kooremultšiga kaetud suusarada, mis on valgustatud ja mida inimesed talviti kasutavad.

Kui palju ja milliseid loodusväärtusi või kaitsealuseid liike selle poolsaare metsades veel leidub, ei saanud nii põgusa jalutuskäiguga vihmas loomulikult teada. Kõige tähtsam aga on see, et mets on kaitse alla võetud vallaelanike heaolu silmas pidades.