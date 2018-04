Leili metsalood | Metsarahu

Kevad on kätte jõudnud. See võiks olla rahuaeg metsas. Linnud saabuvad lõunamaalt ja sätivad pesi. Mõned paigalinnud, nagu rongad, kakud või merikotkad juba hauvadki pesas mune.

Riigimetsas kuulutati alates 15.aprillist välja kahekuuline raierahu, et võimaldada lindudel rahus pesitseda ja metsloomadel poegida. See aga ei tähenda, et selles vahemikus üldse metsi ei raiuta. Arvatakse, et männikud on linnuvaesemad ja seal võiks aastaringselt puid langetada küll.

Erametsades kevadise raierahu üleskutset pole tehtud ning otsuse, kas raiuda või mitte, teeb omanik ise. Mina olen seisukohal, et laseks metsal kevadel ja suvel rahus olla. Puude langetamise aeg on läbi, mahlad liiguvad ja palgi kvaliteet pole samuti selline nagu külmal ajal jaanuaris-veebruaris. Vaadake mõnd mahlast uputatud kevadist kasekändu …

Kõhklusi tekitavad veel noorendike hooldustööd (võsalõikus) lindude pesitsusajal. Just võsastunud noores metsas pesitsevad paljud põõsalinnud, kes on mai alguseks rändelt saabunud.

Aprilli lõpus ja mais võiksid ka võsasaed vaikida ja inimesed metsa istutama minna. Tänavu peaks maapind õige varsti puutaimede mulda pistmiseks valmis saama. Pärast istutusaega aga võiksid metsamehed suvepuhkuse välja võtta.

Käisin paar päeva tagasi ühes kodukohast kaugemas metsade vahelises kohas, kus ennegi linnuvaatlusi olen teinud ja riigimetsas ringi kolanud. Vahepeal on seal raiet tehtud.