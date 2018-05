Leili metsalood | Minu tammed

Selle aastasaja alguses vana talukohta võsast puhastama asudes vabanes õue ees paar lapikest rammusa mullaga maad. Arvatavasti oli neil põllulappidel talupäevil aiavilja kasvatatud, hea ligidal keldrisse viia. Sinna ma istutasingi sadakond väikest tammeistikut.

Ei meenu, et oleksin tol ajal neid mulda pannes mõelnud Eesti 100. juubelile. Lihtsalt tahtsin istutada selliseid puid, kes elaksid kauem kui mina, minu lapsed ja nende järeltulijadki. Ja lootuses, et kellelgi ei tule mõttesse neid maha saagima hakata. Arvasin, et taluaseme suurte põlispuude, pärnade ja vanade tammede kõrvale sobiks veel üks tammesalu lisaks.

Kui Eesti riigi 100. juubel päriselt kätte jõudis, olid minu noored tammepuud nii suured nagu pildilt paistavad.

Nagu meie riigil ja eestlastel, nii on ka nende istutatud tammede elu läbi raskuste kulgenud. Vaenlasi on palju kallal käinud ja vaid tänu visadusele on suurel osal õnnestunud ellu jääda. Hukkunute asemele istutasin uued.

Kes siis tamme vaenlased on? Juba pärast istutamist, kui taimed on vaevalt põlvepikkused, vajavad nad rohimist. Kui talveks jääb pliiatspeenikeste tüvede ümber kohevat kuluheina, poevad talveks sinna hiired ja söövad tammehakatiste koort. Kui hiirtest midagi järele jääb, tulevad jänesed ja hammustavad oma osa.