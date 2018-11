Leili metsalood | Muutuvad ja muutumatud asjad

Leili Mihkelson erametsaomanik RUS 3

Foto: Leili Mihkelson

Olen saanud aru, et looduses toimuvate muutuste jälgimiseks on kõige parem moodus leida mõni maamärk või tähis, mis ajas ei muutu. Parim viis jälgimiseks on teha fotosid samadest kohtadest ja neid siis hiljem võrrelda.