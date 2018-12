Leili metsalood | Piirinaabri kuusik

Leili Mihkelson erametsaomanik RUS

Foto: Leili Mihkelson

Mäletan seda kuusikut ajast, mil seal kasvasid jõulupuu mõõtu kuusekesed. Elus on ka külamees, kunagine metsavaht, kes need kuused kolhoosiajal istutas. Nüüdseks on metsal vanust üle 25 aasta.