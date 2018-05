Leili metsalood | Puude salapärane elu

Metsades, kus inimene pole aastakümnete jooksul midagi raiunud, saavad puud ise valida kaaslasteks just neid, kellega ollakse sõbrad surmani.

Nii on ka pildil olevas metsas, kus kõrvuti seisavad kuusk ja sanglepp, juured ja oksad omavahel põimunud. Pikk elu on ühes elatud, tuultele vastu seistud ning koos vanaks saadud ja kui saemees jätab tulemata, siis koos ka surrakse.

Sanglepp ja kuusk on nagu vanapaar, kellest ühel sügavale maamulda ulatuvad juured, teisel pinnal laiali laotunud. Nii toetavad nad teineteist, ei kakle söögi ega joogi pärast.

Kõrval veel suuremal alal on sanglepa lodumets, mida käin vaatamas pärast kõvemaid tormituuli, mis enamasti ikka kuuski murrab või pikali tõukab. Sanglepad aga seisavad tuultele vastu nagu mastipuud, jalad-juured sügaval maapõhjas kinni. Kuusk elaks küll kauem, aga on hellem ja vaenlasi rohkem kui sitkel sanglepal.

Kui kuusk on kaaslaseks sanglepa saanud, kellega külg külje kõrval elu lõpuni koos seista, siis tõenäoliselt on mõlemal vedanud. Koos võidakse ligi 30 meetrini taeva poole tõusta ja väiksematele ülalt alla vaadata.

Mul on olnud õnn seda puude salaelu jälgida tänu sellele, et erinevatel põhjustel pole pildil olevas vanas metsas raiet teinud. Nüüd enam ei tahakski, kui mingi aja pärast peaks see metsaosa kaitse alt vabanema.Huvitav on jälgida puude salapärast elu ja lasta neil omapäi olla.