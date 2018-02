Leili metsalood | Saja aasta tähised ja inimesed

Eesti riigi sajandat juubelisünnipäeva tähistades on asjakohane meenutada ka esivanemaid, kes oma riigi alguse ära nägid.

Sain hiljuti ühe vana foto pr Tiiu Ehrenpreisi kogust, millel on tema esiisa, fotograaf Jüri Ehrenpreis (1869-1940) pildistanud minu isatalu maadel asuvat nn Titekivi, mille kõrval istuvad minu vanaisa Jüri Mihkelson (1862-1944), minu vanaema Kata Mihkelson, neiuna Reier (1872-1953) ning valge pearätiga vanaisa õde Mari (1872-195?). Pildistamise täpne aeg pole teada, kuid arvatavasti see umbes 100 aastat tagasi olla võiski.

Oma vanaisa ma ei mäleta, sest ta suri, kui olin natuke üle aasta vana. Vanaema elas kauem ja lahkus, kui olin 10-aastane. Mäletan temaga kudumistelgede taga soa tõmbamist ja käärpuude pööramist ning talveõhtul ahjulõukal vanaema põlvel kiikudes vanade laulude õppimist.

Jüri Ehrenpreis oli omal ajal võtnud eesmärgiks pildistada rändrahne ning tänu kividele on tema fotodele jäänud ka taluhooneid, maastikke ja palju kohalikke inimesi.

Foto: Leili Mihkelson

Käisin selle aasta jaanuari lõpus sünnikodu põllul sedasama Titekivi pildistamas. Endisega võrreldes on muutunud see, et kivi kõrval seisab nüüd elektripost ja tagaplaanil varem paistnud talumaja enam pole, see hävis umbes 40 aastat tagasi tules. Lapsena käisime seal vahel külas ja mäletan, et just selline see meie kodule lähim talumaja ka välja nägi.

Saja-aastast Eestit ja siinset rahvast jäädvustab praegu loendamatu arv inimesi, nii profifotograafe kui asjaarmastajaid. Järgmise saja aasta pärast on meil olemas tohutu pildivaramu. Kogugem ja säilitagem siis võimalikult palju pilte ja lugusid Eesti maastikest ja inimestest. Iga pere lugu on osake riigi ajaloost.

Hoidkem oma vaba ja kaunist sünnimaad. Õnne ja pikka iga Eestile!