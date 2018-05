Leili metsalood | Särav katkujuur ja nähtamatu laanepüü

Viimane aeg oli käia vaatamas mulle teadaolevaid katkujuure kolooniaid, sest parim õiteaeg saab ilmade soojenedes läbi. Suvel varjavad seal maapinda katkujuure kõrged ja lopsakad lehed.

Katkujuurest on palju kirjutatud ja tema kauneid õisi pildistatud, samas uut infot pole lisandunud. Teada on, et katkujuur on võõrliik, pärit Uus-Meremaalt ja et taime kasutasid inimesed Eestis sajandite tagusel ajal möllanud katku ravimiseks. Sellega sai taim endale ka eestikeelse nime.

Kuidas katkujuur meretaguselt kaugelt maalt Euroopasse ja Eestisse pärale jõudis ning siinsesse mulda pandi, võib vaid oletada. Küllap merd kaudu, aga vaevalt varem kui 15. sajandil. Nüüd kaardistatakse katkujuure kasvukohti uue taimeatlase jaoks.

Kui säravalt õitsvat katkujuure õisikut märkab silm kevadise kulu sees hõlpsasti, siis kuivanud lehtede ja risuga kaetud metsa all jääb pesal hauduv laanepüü ikka nii nähtamatuks, et astu või peale. Alles viimasel hetkel enne jala alla jäämist kargab püümamma munadelt minema, teeskleb vigast, rapsib tiibadega ja jääb läheduses passima, kuni häirija pesa juurest läinud.