Leili metsalood | Talumetsa õunapuudel pole kiiret

Kui koduaedades on õunapuud peaaegu ära õitsenud, siis metsikutel õunapuudel metsas teiste puude varjus kasvades sellega kiiret pole.

Lugesin neid täna kodumetsas kokku kaheksa, kõigil õied puudel. Tean neist vaid üht, kelle ubinad ka söödavad on. Olen vahel neid sealt sügisel korjanud.

Pildil olev õunapuu aga on üpris roheliste ja mõrkjate vissidega, samas on puu ise kena võraga ja olnud metsatöid tehes alati hoitud. Kõrvalt on varemgi, aga ka sel talvel leppi küttepuudeks raiutud, kuid ikka oleme püüdnud langetuse ja veoga seda metsikult kasvama hakanud õunapuud säästa. Las ta seista seal mälestusena taluaegade karjakoplist.

Kui kõrval kuusik ja põllupoolses küljes kasvavad saared kord suuremaks saavad, eks siis on näha, kuidas õunapuu oma naabritega hakkama saab.

Veider lugu on inimese ja puude suhetega. Kõrvaltvaataja võib ju öelda, et mis kasu sul nendest metsikutest õunapuudest seal metsas siis on, et neid hoidma peaks. Võtavad hulga ruumi ja hea, kui mõne halu küttepuid saad. Hoolda pigem kuusikut, sealt saab palki, millel on ka rahaline väärtus.

Nendele asjadele mõeldes jookseb juhe kokku ja pea läheb sassi. Mida ma üldse oma metsast otsin, mida temast saada tahan?