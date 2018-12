Leili metsalood | Üks metsa-aasta saab jälle läbi

Aastavahetus kipub ilma poolest kujunema vist sama uduseks nagu pildil olev metsamaastik, kus nähtavad vaid esiplaanil sirguvad noored kuused.

Vanad puud kauguses on üleni uttu mattunud. Kui hästi uurida, siis nende hulgas on ka üks hiireviu pesaga haruline kask. Sellest kohast riigimetsas olen korduvalt varemgi pilte teinud, juba alates 2014.a. sügisest, mil seal lageraiet tehes harvesterimees pesaga kase lõikamata ja tema ümber grupi teisi puid samuti kasvama jättis.

Nüüd käin vahetevahel seda lageraielanki ja pesaga kaske vaatamas, lootuses näha, et keegi pesa taasasustaks. Mööda läinud viie suve jooksul veel mitte.

Riigimetsas uuendatakse enamasti kõik lagedaks raiutud langid ja ka sellele langile on kuusetaimed istutatud. Need on alles väikesed. Pildil esiplaanil olevad kuusekesed on vanemad, olid seal juba enne raiet olemas.

Vana aasta lõpetuseks käisin veel mitmel metsasihil, kuhu polnud viimastel aastatel sattunud. Väike mõte oli asjal ka sees – otsisin händkakku, kes hiljuti end sealkandis näitas. Kakku küll ei leidnud, kuid nägin kvartal lõpus vanemat metsa, suuri haavapuid ning lumel ilvese jälgi. Ilveste arvukus on pärast mõningast pausi meie metsades taastumas ja nende peamiste saakloomade, metskitsede hulk piisav.

Metskitsi vanemas metsamassiivis ei kohta, nemad hoiavad taliviljaorase põldudega piirnevatesse metsadesse. Kui oma metsas kuusenoorendikke vaatamas käisin, siis märkasin põllu suunas sisse tallatud kitseradasid, sest metsa kõrval põllul rohetab taliraps, kuhu õhtu eel sööma tullakse.

Rõõmsat aastavahetust kogu metsarahvale!